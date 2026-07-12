рф массированно атаковала Одесскую область ударными дронами, повредив дома и инфраструктуру
Киев • УНН
В ночь на 12 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. Поврежден инфраструктурный объект, два частных дома и три автомобиля, жертв нет.
В ночь на 12 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе поврежден инфраструктурный объект, частные дома и автомобили, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.
Детали
В результате атаки повреждения получили здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.
Также пострадал жилой сектор. Повреждены два частных жилых дома и три легковых автомобиля.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий российского удара.
Контекст
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31 и 115 беспилотниками различных типов. Среди них были Shahed, в том числе реактивные, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили семь ракет Х-59/69 и 95 беспилотников. Противорадиолокационные ракеты Х-31, по предварительной информации, не достигли целей. В то же время зафиксировано попадание двух ракет Х-59/69 и 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на 12 локациях.
Это уже вторая подряд ночь, когда Россия применила против Украины более сотни беспилотников. В ночь на 11 июля войска РФ запустили 12 ракет различных типов и 121 дрон. Тогда противовоздушная оборона обезвредила две ракеты Х-59/69 и 111 беспилотников.