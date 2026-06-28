"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука

Сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в День Конституции Украины призвал внести изменения в Основной закон, которые отменят поправки 2004 года. Об этом он написал в соцсети "X", передает УНН.

Детали

Штилерман заявил, что изменения в Конституцию, проведенные Леонидом Кучмой и Виктором Медведчуком в 2004 году, лишили Украину, по его словам, "легальной управляемости" и привели к дезинтеграции исполнительной власти. По его мнению, в результате этих изменений в стране была образована коррумпированная "республика должностей", которая "до сих пор гарантирует так называемым "элитам" полную неприкосновенность и свободу действий".

По его оценке, в нынешней системе координат Президент имеет полномочия лишь в сфере внешней политики и обороны, а Премьер-министр действует только как "церемониальный координатор" без реальных координационных полномочий.

Штилерман напомнил, что Конституция 1996 года закрепляла за Президентом роль координатора исполнительной власти с правом издавать указы и назначать и увольнять министров по представлению Премьер-министра, что соответствовало модели президентской республики. Он отметил, что после изменений 2004 года Украина стала, по его словам, единственной страной в мире, где для назначения или увольнения министра, как правило, требуется парламентское большинство, из-за чего правительство превратилось в "свободную конфедерацию министров".

Конструктор Fire Point подчеркнул, что сохранение системы, внедренной Медведчуком, является "смертельно опасным" для украинской государственности, поскольку она возлагает обязанности без предоставления инструментов для их реализации.

Мы должны внести изменения в Конституцию, которые отменят поправки Кучмы и будут гарантировать права и достоинство человека, создадут новые легальные механизмы управления и уничтожат систему, образованную более 20 лет назад - написал Штилерман.

Для восстановления полномочий Президента, закрепленных в Конституции 1996 года, по его мнению, необходимо большинством в 226 голосов принять закон, который признает закон от 21 февраля 2014 года недействительным.

Напомним

Сооснователь Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает наземные испытания двигателя новой баллистической ракеты FP-9. В ближайшее время ее планируют запустить по целям в москве и санкт-петербурге.