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Рэпера A$AP Rocky освободили из-под стражи, он возвращается в США

Рэпера A$AP Rocky освободили из-под стражи, он возвращается в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Окружной суд Стокгольма освободил американского рэпера ASAP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) из-под ареста. В начале июля исполнитель попал за решетку из-за драки в столице Швеции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Aftonbladet.

С музыканта сняли все ограничения и теперь он может покинуть Швецию.

"A$AP Rocky выпустили из тюрьмы и он возвращается домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была сложная неделя, возвращайся домой как можно скорее!", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Напомним, Окружной суд Стокгольма 5 июля решил взять под стражу американского рэпера A $ AP Rocky , задержанного 3 июля после драки в центре Стокгольма.

A$AP Rocky был взят под стражу, так как существовала опасность побега, пояснила прокуратура. Сам исполнитель, по словам адвоката Хенрика Ульссона Лильи, утверждал, что он невиновен, на него самого было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Как сообщило агентство TT, A$AP Rocky был арестован после концерта на хип-хоп фестивале Smash на столичном стадионе, но сама драка произошла еще в воскресенье. Инцидент частично снят на видео, которое размещено в том числе на портале TMZ. В Instagram A$AP Rocky также опубликовал видео, которое, по его мнению, показывает ход событий и доказывает его невиновность.

A $ AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A $ AP!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

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