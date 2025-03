Репера A$AP Rocky звільнили з-під варти, він повертається в США

З музиканта зняли всі обмеження і тепер він може покинути Швецію.

"A$AP Rocky випустили із в'язниці і він повертається додому в Сполучені Штати зі Швеції. Це був складний тиждень, повертайся додому якомога швидше!", — написав президент США Дональд Трамп у Twitter.

Нагадаємо, Окружний суд Стокгольма 5 липня вирішив взяти під варту американського репера A$AP Rocky, затриманого 3 липня після бійки в центрі Стокгольма.

A$AP Rocky був узятий під варту, так як існувала небезпека втечі, пояснила прокуратура. Сам виконавець, за словами адвоката Хенріка Ульссона Лільі, стверджував, що він не винен, на нього самого було скоєно напад і він був змушений захищатися.

Як повідомило агентство TT, A$AP Rocky був заарештований після концерту на хіп-хоп фестивалі Smash на столичному стадіоні, але сама бійка сталася ще в неділю. Інцидент частково знято на відео, яке розміщене в тому числі на порталі TMZ. У Instagram A$AP Rocky також опублікував відео, яке, на його думку, показує хід подій і доводить його невинуватість.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019