Ратификация Соглашения об ассоциации ожидается на саммите Украина-ЕС в июле - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Окончательное решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза ожидается на саммите Украина-ЕС в июле. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Нидерландский сенат проголосовал за соглашение об ассоциации Украины ... 50 нидерландских сенаторов проголосовали в пользу Соглашения об ассоциации Украины и 25 - против. Ратификация должна состояться на саммите Украина-ЕС в июле", - отметил он.
В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Перед этим правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабре 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения.
Премьер страны М.Рютте заявил, что нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после поддержки его двумя палатами парламента.
50 dutch senators voted in favour of the #Ukraine AA and 25 against. ratification should happen at the EU-Ukraine summit in July- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 мая 2017