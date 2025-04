Ратификация Соглашения об ассоциации ожидается на саммите Украина-ЕС в июле - журналист

"Нидерландский сенат проголосовал за соглашение об ассоциации Украины ... 50 нидерландских сенаторов проголосовали в пользу Соглашения об ассоциации Украины и 25 - против. Ратификация должна состояться на саммите Украина-ЕС в июле", - отметил он.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Перед этим правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабре 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения.

Премьер страны М.Рютте заявил, что нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после поддержки его двумя палатами парламента.

50 dutch senators voted in favour of the #Ukraine AA and 25 against. ratification should happen at the EU-Ukraine summit in July

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 мая 2017