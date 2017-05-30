Ратифікація Угоди про асоціацію очікується на саміті Україна-ЄС у липні - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Остаточне рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію України і Євросоюзу очікується на саміті Україна-ЄС у липні. Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Нідерландський сенат проголосував за угоду про асоціацію України... 50 нідерландських сенаторів проголосували на користь Угоди про асоціацію України і 25 - проти. Ратифікація повинна відбутися на саміті Україна-ЄС в липні", - зазначив він.
У лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні 2016 року ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди.
Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не ратифікувала угоду.
Прем'єр країни М.Рютте заявив, що нідерландський уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС після підтримки його двома палатами парламенту.
50 dutch senators voted in favour of the #Ukraine AA and 25 against. ratification should happen at the EU-Ukraine summit in July— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 травня 2017 р.