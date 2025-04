Ратифікація Угоди про асоціацію очікується на саміті Україна-ЄС у липні - журналіст

"Нідерландський сенат проголосував за угоду про асоціацію України... 50 нідерландських сенаторів проголосували на користь Угоди про асоціацію України і 25 - проти. Ратифікація повинна відбутися на саміті Україна-ЄС в липні", - зазначив він.

У лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні 2016 року ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди.

Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не ратифікувала угоду.

Прем'єр країни М.Рютте заявив, що нідерландський уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС після підтримки його двома палатами парламенту.

50 dutch senators voted in favour of the #Ukraine AA and 25 against. ratification should happen at the EU-Ukraine summit in July

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 травня 2017 р.