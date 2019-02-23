Совет директоров Twitter покидает один из основателей компании

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 18257 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41375 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119906 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122729 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124361 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154636 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117334 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Совет директоров Twitter покидает один из основателей компании

Совет директоров Twitter покидает один из основателей компании

Киев  •  УНН

 • 8205 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров. Об этом он заявил в пятницу на своей странице в соцсети, передает УНН.

“Мне очень повезло работать в совете директоров в течение 12 лет (с тех пор как появился совет директоров). Было невероятно интересно, познавательно, а временами и напряженно”, — написал Уильямс.

Он добавил, что уходит, чтобы “сфокусироваться на других вещах”.

Социальная сеть Twitter появилась в 2006 году, будучи сначала проектом в компании, соучредителем которой был Уильямс. Позже соцсеть была переведена в отдельную компанию Twitter, Уильямс стал членом ее совета директоров и инвестором. С 2008 по 2010 год Уильямс был генеральным директором Twitter.

I’m very lucky to have served on the @Twitter board for 12 years (ever since there was a board). It’s been overwhelmingly interesting, educational-and, at times, challenging.

— Ev Williams (@ev) 22 февраля 2019

Как сообщал УНН, из РФ, Ирана и Венесуэлы пытались влиять на промежуточные выборы в США.

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