Совет директоров Twitter покидает один из основателей компании

“Мне очень повезло работать в совете директоров в течение 12 лет (с тех пор как появился совет директоров). Было невероятно интересно, познавательно, а временами и напряженно”, — написал Уильямс.

Он добавил, что уходит, чтобы “сфокусироваться на других вещах”.

Социальная сеть Twitter появилась в 2006 году, будучи сначала проектом в компании, соучредителем которой был Уильямс. Позже соцсеть была переведена в отдельную компанию Twitter, Уильямс стал членом ее совета директоров и инвестором. С 2008 по 2010 год Уильямс был генеральным директором Twitter.

I’m very lucky to have served on the @Twitter board for 12 years (ever since there was a board). It’s been overwhelmingly interesting, educational-and, at times, challenging.

