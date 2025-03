Раду директорів Twitter покидає один з засновників компанії

“Мені дуже пощастило працювати в раді директорів протягом 12 років (з тих пір як з’явилася рада директорів). Було неймовірно цікаво, пізнавально, а часом і напружено”, — написав Вільямс.

Він додав, що йде, щоб “сфокусуватися на інших речах”.

Соціальна мережа Twitter з’явилася в 2006 році, будучи спочатку проектом в компанії, співзасновником якої був Вільямс. Пізніше соцмережа була переведена в окрему компанію Twitter, Вільямс став членом її ради директорів і інвестором. З 2008 по 2010 рік Вільямс був генеральним директором Twitter.

I'm very lucky to have served on the @Twitter board for 12 years (ever since there was a board). It's been overwhelmingly interesting, educational—and, at times, challenging.

— Ev Williams (@ev) 22 лютого 2019 р.

