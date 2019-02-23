Раду директорів Twitter покидає один з засновників компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Один із засновників американської компанії і однойменної соціальної мережі Twitter Еван Вільямс покидає її раду директорів. Про це він заявив в п’ятницю на своїй сторінці в соцмережі, інформує УНН.
“Мені дуже пощастило працювати в раді директорів протягом 12 років (з тих пір як з’явилася рада директорів). Було неймовірно цікаво, пізнавально, а часом і напружено”, — написав Вільямс.
Він додав, що йде, щоб “сфокусуватися на інших речах”.
Соціальна мережа Twitter з’явилася в 2006 році, будучи спочатку проектом в компанії, співзасновником якої був Вільямс. Пізніше соцмережа була переведена в окрему компанію Twitter, Вільямс став членом її ради директорів і інвестором. З 2008 по 2010 рік Вільямс був генеральним директором Twitter.
I'm very lucky to have served on the @Twitter board for 12 years (ever since there was a board). It's been overwhelmingly interesting, educational—and, at times, challenging.— Ev Williams (@ev) 22 лютого 2019 р.
Як повідомляв УНН, з РФ, Ірану і Венесуели намагалися впливати на проміжні вибори в США.