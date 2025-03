Советник Конгресса: Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в россии, беларуси и Крыму

Цитата

"Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной беларуси, оккупированном Крыму и россии", – написал Массаро.

Добавим

Также, по его словам, самым быстрым способом закончить войну является предоставление Украине большего количества систем HIMARS.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia

— Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022

Ранее

Как писал УНН, по данным советника главы Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, накануне Вооруженные силы Украины нанесли не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.