Советник Конгресса: Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в россии, беларуси и Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам на территории российской федерации, беларуси и временно оккупированного Крыма. Об этом в Twitter написал советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро, передает УНН.
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"Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной беларуси, оккупированном Крыму и россии", – написал Массаро.
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Также, по его словам, самым быстрым способом закончить войну является предоставление Украине большего количества систем HIMARS.
Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia— Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022
Ранее
Как писал УНН, по данным советника главы Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, накануне Вооруженные силы Украины нанесли не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.