Радник Конгресу: Україні потрібно дозволити завдавати удари по військових об'єктах у росії, білорусі та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Україні потрібно дозволити завдавати удари по військових об'єктах на території російської федерації, білорусі та тимчасово окупованого Криму. Про це в Twitter написав радник урядової комісії США з безпеки та співпраці у Європі Пол Массаро, інформує УНН.
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"Україні потрібно дозволити завдавати удари по військових об'єктах в окупованій білорусі, окупованому Криму та росії", – написав Массаро.
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Також, за його словами, найшвидшим способом завершити війну є надання Україні більшої кількості систем HIMARS.
Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia— Paul Massaro (@apmassaro3) July 10, 2022
Раніше
Як писав УНН, за даними радника глави Офісу Президента України Олексія Арестовича, напередодні Збройні сили України завдали щонайменше 11 нових ракетних ударів по російських військових об'єктах за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.