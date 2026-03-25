Рада освободила от платежей за поврежденное жилье – кого это касается
Киев • УНН
Парламент принял закон об отмене платежей за управление для непригодных из-за обстрелов домов. Льгота действует во время войны и год после ее окончания.
Верховная Рада приняла закон, освобождающий владельцев поврежденного жилья от уплаты за услуги управления многоквартирными домами. Решение поддержали 308 народных депутатов. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает УНН.
Речь идет о законопроекте №13155, который предусматривает защиту граждан от начисления платежей за жилье, фактически непригодное для проживания из-за последствий войны.
В частности, на время действия военного положения и еще в течение года после его завершения владельцы такого жилья не обязаны оплачивать услуги по управлению домом.
Потребители не будут платить за услугу по управлению многоквартирным домом, если он поврежден и его эксплуатация невозможна из-за обстрелов
Важно, что основанием для освобождения от платежей станет официальное обследование жилья. Именно оно позволит автоматически пересчитать или полностью остановить начисления.
В парламенте отмечают, что этот закон должен устранить ситуации, когда люди вынуждены платить за услуги в разрушенных или непригодных для жизни домах.
Таким образом, документ вводит четкий механизм защиты владельцев жилья, пострадавшего в результате боевых действий.
