Рада освободила от платежей за поврежденное жилье – кого это касается

Верховная Рада приняла закон, освобождающий владельцев поврежденного жилья от уплаты за услуги управления многоквартирными домами. Решение поддержали 308 народных депутатов. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает УНН.

Речь идет о законопроекте №13155, который предусматривает защиту граждан от начисления платежей за жилье, фактически непригодное для проживания из-за последствий войны.

В частности, на время действия военного положения и еще в течение года после его завершения владельцы такого жилья не обязаны оплачивать услуги по управлению домом.

Потребители не будут платить за услугу по управлению многоквартирным домом, если он поврежден и его эксплуатация невозможна из-за обстрелов