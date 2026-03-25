Рада звільнила від платежів за пошкоджене житло - кого це стосується
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон про скасування платежів за управління для непридатних через обстріли будинків. Пільга діє під час війни та рік після її кінця.
Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого житла від сплати за послуги управління багатоквартирними будинками. Рішення підтримали 308 народних депутатів. Про це повідомили у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Йдеться про законопроєкт №13155, який передбачає захист громадян від нарахування платежів за житло, яке фактично непридатне для проживання через наслідки війни.
Зокрема, на час дії воєнного стану та ще протягом року після його завершення власники такого житла не зобов’язані оплачувати послуги з управління будинком.
Споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли
Важливо, що підставою для звільнення від платежів стане офіційне обстеження житла. Саме воно дозволить автоматично перерахувати або повністю зупинити нарахування.
У парламенті наголошують, що цей закон має усунути ситуації, коли люди змушені платити за послуги у зруйнованих або непридатних для життя будинках.
Таким чином, документ запроваджує чіткий механізм захисту власників житла, яке постраждало внаслідок бойових дій.
