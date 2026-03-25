Рада звільнила від платежів за пошкоджене житло - кого це стосується

Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого житла від сплати за послуги управління багатоквартирними будинками. Рішення підтримали 308 народних депутатів. Про це повідомили у Верховній Раді, передає УНН.

Йдеться про законопроєкт №13155, який передбачає захист громадян від нарахування платежів за житло, яке фактично непридатне для проживання через наслідки війни.

Зокрема, на час дії воєнного стану та ще протягом року після його завершення власники такого житла не зобов’язані оплачувати послуги з управління будинком.

Споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли