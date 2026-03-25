$43.920.0950.900.01
ukenru
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Рада звільнила від платежів за пошкоджене житло - кого це стосується

Київ • УНН

 • 3354 перегляди

Парламент ухвалив закон про скасування платежів за управління для непридатних через обстріли будинків. Пільга діє під час війни та рік після її кінця.

Рада звільнила від платежів за пошкоджене житло - кого це стосується

Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого житла від сплати за послуги управління багатоквартирними будинками. Рішення підтримали 308 народних депутатів. Про це повідомили у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Йдеться про законопроєкт №13155, який передбачає захист громадян від нарахування платежів за житло, яке фактично непридатне для проживання через наслідки війни.

Зокрема, на час дії воєнного стану та ще протягом року після його завершення власники такого житла не зобов’язані оплачувати послуги з управління будинком.

Споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли

- зазначається у повідомленні.

Важливо, що підставою для звільнення від платежів стане офіційне обстеження житла. Саме воно дозволить автоматично перерахувати або повністю зупинити нарахування.

У парламенті наголошують, що цей закон має усунути ситуації, коли люди змушені платити за послуги у зруйнованих або непридатних для життя будинках.

Таким чином, документ запроваджує чіткий механізм захисту власників житла, яке постраждало внаслідок бойових дій.

Рада ратифікувала угоду з ЄІБ на 230 млн євро для відновлення доріг

