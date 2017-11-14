Рада предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана

Законодательным актом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича и во исполнение Закона Украины "Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей "включены в перечень лиц, которые во время участия в Революции Достоинства получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года.

Законом определен статус инвалида войны для граждан, ставших инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время проведения антитеррористической операции и наданы соответствующие льготы указанным лицам.

Как сообщал УНН, правительство унормировало вопрос о лишении статуса участника боевых действий для бойцов АТО.