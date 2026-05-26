путин списал до 10 млн рублей долгов новым участникам войны против Украины - Reuters
Киев • УНН
Путин подписал указ о списании до 10 миллионов рублей долгов новым контрактникам. Льгота действует для тех, кто подпишет контракт на год с 1 мая.
российский диктатор владимир путин подписал указ о списании долгов новобранцам, которые идут воевать против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно указу, опубликованному на сайте кремля, лица, заключившие контракт с российской армией с 1 мая, освобождаются от уплаты долгов в размере до 10 млн рублей, или почти 139 700 долларов США. До этой даты должен быть подан иск о взыскании долгов.
Также по долгам могут не платить и члены семей людей, заключивших контракт с 1 мая.
При этом контракт должен быть подписан хотя бы на один год, отметили в кремле.
Напомним
российский диктатор владимир путин подписал закон, расширяющий его право применять войска в других странах под предлогом "защиты россиян" от уголовного или судебного преследования.