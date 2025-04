Против протестующих в Венгрии применили слезоточивый газ

Более 15 тысяч человек, согласно сообщениям местной прессы, присоединились к демонстрации.

Протест был созван профсоюзами и оппозиционными партиями, которые возмущены реформами, которые увеличивают с 250 до 400 часов ежегодные сверхурочные часы, которые работодатели могут требовать, и позволяют до трех лет задерживать выплаты.

Правительство заявляет, что изменения необходимы работодателям, не имеющим рабочей силы, и принесут пользу тем, кто хочет работать больше времени.

Воскресная акция протеста закончилась на площади Парламента, где протестующие, скандируя лозунги против Орбана, собираются с момента принятия закона в прошлую среду.

Протестующие во главе с двумя оппозиционными парламентариями позже пришли в офис общественного телевидения Венгрии, чтобы прочитать петицию, но им было отказано в этом.

Затем протестующие начали бросать дымовые гранаты, побудив полицию ответить слезоточивым газом, как они это делали в предыдущие дни.

Напомним, в Будапеште возобновились антиправительственные акции протеста.

Hungarian protesters throw smoke grenades at police who respond with tear gas as thousands of rally in Budapest against a new "slave law" passed by the conservative government of Prime Minister Viktor Orban pic.twitter.com/N4quF7mLHj

— AFP news agency (@AFP) 17 грудня 2018 р.