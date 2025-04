Проти учасників протесту в Угорщині застосували сльозогінний газ

Більше 15 тисяч людей, згідно з повідомленнями місцевої преси, приєдналися до демонстрації.

Протест був скликаний профспілками і опозиційними партіями, які обурені реформами, які збільшують з 250 до 400 годин щорічні понаднормові години, які роботодавці можуть вимагати, і дозволяють до трьох років затримувати виплати.

Уряд заявляє, що зміни необхідні роботодавцям, які не мають робочої сили, і принесуть користь тим, хто хоче працювати більше часу.

Недільна акція протесту закінчилася на площі Парламенту, де протестувальники, скандуючи гасла проти Орбана, збираються з моменту ухвалення закону у минулу середу.

Протестувальники на чолі з двома опозиційними парламентарями пізніше прийшли до офісу громадського телебачення Угорщини, щоб зачитати петицію, але їм було відмовлено у цьому.

Потім протестувальники почали кидати димові гранати, спонукавши поліцію відповісти сльозогінним газом, як вони це робили у попередні дні.

Нагадаємо, у Будапешті поновилися антиурядові акції протесту.

Hungarian protesters throw smoke grenades at police who respond with tear gas as thousands of rally in Budapest against a new "slave law" passed by the conservative government of Prime Minister Viktor Orban pic.twitter.com/N4quF7mLHj

- AFP news agency (@AFP) 17 грудня 2018 р.