Протесты в Беларуси: НАТО осуждает насилие против демонстрантов

НАТО "выразило серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси", согласно словам Генсека.

"НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирные протесты", - процитировал заявление Столтенберга журналист издания Джефф Селдин.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

По предварительным официальным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

