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Протесты в Беларуси: НАТО осуждает насилие против демонстрантов

Протесты в Беларуси: НАТО осуждает насилие против демонстрантов

Киев  •  УНН

 • 15736 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация осуждает насилие против мирных демонстрантов после президентских выборов в Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на VOA.

НАТО "выразило серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси", согласно словам Генсека.

"НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирные протесты", - процитировал заявление Столтенберга журналист издания Джефф Селдин.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

По предварительным официальным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

NEW: @NATO "expressed serious concerns over the conduct of the presidential election in #Belarus" per SecGen @jensstoltenberg

"NATO condemns violence against peaceful protestors. Fundamental rights must be respected, including freedom of speech & the right to peaceful protest"

— Jeff Seldin (@jseldin) August 10, 2020

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