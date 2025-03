Протести у Білорусі: НАТО засуджує насильство проти демонстрантів

НАТО "висловило серйозну стурбованість з приводу проведення президентських виборів в Білорусі", згідно зі словами Генсека.

"НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів. Необхідно поважати основні права, включаючи свободу слова і право на мирні протести", - процитував заяву Столтенберга журналіст видання Джефф Селдін.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Прітицького в Мінську стався вибух, у результаті якого загинув один з протестувальників. Повідомлялося, що учасники протесту пустили в хід "коктейлі Молотова" та почали зводити барикади.

За попередніми офіційними підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

NEW: @NATO "expressed serious concerns over the conduct of the presidential election in #Belarus" per SecGen @jensstoltenberg



"NATO condemns violence against peaceful protestors. Fundamental rights must be respected, including freedom of speech & the right to peaceful protest"

— Jeff Seldin (@jseldin) August 10, 2020