Протесты в Беларуси: глава МИД Канады провел разговор с Тихановской

“Я только что поговорил со Светланой Тихановской, лидером оппозиции Беларуси, — написал министр. — Я подтвердил приверженность Канады народу Беларуси, и (заявил), что мы внимательно следим за ситуацией и обдумываем следующие шаги”.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница. Она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются неделю, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

