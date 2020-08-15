Протесты в Беларуси: глава МИД Канады провел разговор с Тихановской
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Об этом он в субботу сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
“Я только что поговорил со Светланой Тихановской, лидером оппозиции Беларуси, — написал министр. — Я подтвердил приверженность Канады народу Беларуси, и (заявил), что мы внимательно следим за ситуацией и обдумываем следующие шаги”.
В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница. Она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются неделю, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
I just spoke w/ Svetlana #Tikhanovskaya, opposition leader of #Belarus.
I reaffirmed Canada’s commitment to the people of Belarus & that we are closely monitoring the situation on the ground as we consider next steps.
Canada will always stand up for the people of Belarus. pic.twitter.com/61zzLKvWP9