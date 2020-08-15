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Протести у Білорусі: глава МЗС Канади провів розмову з Тіхановською

Київ • УНН

 • 12010 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Глава канадського МЗС Франсуа-Філіп Шампань провів телефонну розмову зі Світланою Тіхановською. Про це він в суботу повідомив в своєму Twitter, пише УНН.

“Я тільки що поговорив зі Світланою Тіхановською, лідером опозиції Білорусі, — написав міністр. — Я підтвердив прихильність Канади народу Білорусі, і (заявив), що ми уважно стежимо за ситуацією і обдумуємо наступні кроки”.

У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця. Вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривають тиждень, за інформацією МВС, були затримані кілька тисяч людей, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.

I just spoke w / Svetlana #Tikhanovskaya , opposition leader of #Belarus .

I reaffirmed Canada’s commitment to the people of Belarus & that we are closely monitoring the situation on the ground as we consider next steps.

Canada will always stand up for the people of Belarus. pic.twitter.com/61zzLKvWP9

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) August 15, 2020

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