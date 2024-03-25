Прорабатываются различные варианты трафика через мостовые переходы, чтобы ускорить проезд через Днепр в Запорожье - Федоров

На плотине ДнепроГЭС в Запорожье сейчас открыты две полосы, по которым авто передвигаются с ограниченной скоростью. Городские власти проводят консультации с патрульной полицией, чтобы полностью изменить алгоритм трафика через мостовые переходы в городе, чтобы ускорить проезд через реку Днепр. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Для организации трафика и восстановления движения через ДнепроГЭС на плотине ДнепроГЭС с пятницы работает штаб.

Для запорожцев крайне важным является сообщение между двумя берегами. В городе три артерии, которые соединяют два берега города Запорожье. Для них крайне важно восстановить трафик через плотину. Благодаря коммунальщикам, промышленным предприятиям, сотрудникам ГСЧС примерно в 23 часа в пятницу нам удалось восстановить частичное движение через плотину - сказал Федоров.

Он отметил, что частичное движение через плотину было организовано на два дня, а сегодня уже проведены консультации с патрульной полицией, чтобы полностью изменить алгоритм трафика через мостовые переходы через Днепр в Запорожье, чтобы упростить и улучшить интенсивность движения.

Где-то ввести одностороннее реверсное движение, где-то ввести ограничения, а где-то увеличить пропускную способность сегодня до конца дня - добавил Федоров.

Напомним,=

В пятницу по Запорожью российские войска нанесли, предварительно, 20 ракетных ударов, есть повреждения и разрушения объектов инфраструктуры города, в частности Днепровской ГЭС, известно о погибшем в результате вражеского обстрела ДнепроГЭС.

В тот же день движение легковых автомобилей через плотину гидроэлектростанции в Запорожье возобновилось.

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