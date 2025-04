Присуждена Нобелевская премия в области физики

Пиблз получил ее “за теоретические открытия в области физической космологии”, а Келоз и Мейер “за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа”.

В прошлом году обладателями премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) за их “революционные открытия в области лазерной физики”. Премию присудили за два открытия: половину награды получил Эшкин с формулировкой “за оптические пинцеты и их применение в медицине”, а другую половину — Муру и Стрикленд “за разработку ультракоротких световых импульсов”. Открытия нобелевских лауреатов позволили значительно расширить область применения лазерных систем (от изготовления передовых материалов до медицины, в частности в операциях на глазах).

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 210 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около 0,91 млн долларов США).

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar -type star.” Pic .twitter.com / BwwMTwtRFv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Напоминаем, 7 октября Питер Ретклиф, Уильям Келин и Грегг Семенца стали лауреатами Нобелевской премии по медицине. Их работа посвящена тому, как клетки реагируют и адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде.