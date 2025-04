Присуджено Нобелівську премію в області фізики

Піблз отримав її “за теоретичні відкриття в галузі фізичної космології”, а Келоз і Мейер “за відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу”.

У минулому році володарями премії стали Артур Ешкін (США), Жерар Муру (Франція) і Донна Стрікленд (Канада) за їх “революційні відкриття в області лазерної фізики”. Премію присудили за два відкриття: половину нагороди отримав Ешкін з формулюванням “за оптичні пінцети і їх застосування в медицині”, а іншу половину — Муру і Стрікленд “за розробку ультракоротких світлових імпульсів”. Відкриття нобелівських лауреатів дозволили значно розширити сферу застосування лазерних систем (від виготовлення сучасних матеріалів до медицини, зокрема в операціях на очах).

Вперше Нобелівську премію з фізіології і медицини вручили в 1901 році, з тих пір її лауреатами ставали 210 осіб. Зараз члени Нобелівського комітету тільки оголошують лауреатів, а саме вручення відбудеться 10 грудня, в Стокгольмі. Крім медалі лауреатам дістанеться 9 млн шведських крон (близько 0,91 млн доларів США).

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Нагадуємо, 7 жовтня Пітер Реткліф, Вільям Келін і Грегг Семенца стали лауреатами Нобелівської премії з медицини. Їхня робота присвячена тому, як клітини реагують і пристосовуються до змін рівня кисню в навколишньому середовищі.