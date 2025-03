Принца Уильяма номинировали на премию Отец года

В Великобритании в ближайшее время пройдет ежегодная премия The Celebrity Dad of the Year Award 2019 (Знаменитый отец года - 2019). Одним из номинантов на звание лучшего отца стал принц Уильям – отец 5-летнего принца Джорджа, 4-летней принцессы Шарлотты и годовалого принца Луи.

Также в списке звездных пап - номинантов на престижную премию - актер Дэнни Дайер, олимпийский призер Том Дейли, звезда YouTube Джонатан Саккон Джоли и британский телеведущий Деклан Доннелли.

Сообщается, что в первый раз мужа Кейт Миддлтон номинировали на соответствующую премию в 2018 году, но тогда его обошел видеоблогер Марк Хойл.

В этом году у принца Уильяма больше шансов на победу, с рождением Луи наследник престола стал более открытым - стал чаще делится воспоминаниями и секретами воспитания в соцсетях.

Напомним, принц Ульям прошел стажировку в британских спецслужбах.