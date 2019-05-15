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Принца Вільяма номінували на премію Батько року

Принца Вільяма номінували на премію Батько року

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Принца Вільяма у Великій Британії номінували на звання кращого батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Hello.

У Великій Британії найближчим часом пройде щорічна премія The Celebrity Dad of the Year Award 2019 (Знаменитий батько року - 2019). Одним з номінантів на звання кращого батька став принц Вільям - батько 5-річного принца Джорджа, 4-річної принцеси Шарлотти і однорічного принца Луї.

Також у списку зіркових татусів - номінантів на престижну премію - актор Денні Дайєр, олімпійський призер Том Дейлі, зірка YouTube Джонатан Сакконі Джолі і британський телеведучий Деклан Доннеллі.

Повідомляється, що вперше чоловіка Кейт Міддлтон номінували на відповідну премію у 2018 році, але тоді його обійшов відеоблогер Марк Хойл.

Цього року у принца Вільяма більше шансів на перемогу, з народженням Луї спадкоємець престолу став більш відкритим - став частіше ділиться спогадами і секретами виховання у соцмережах.

Нагадаємо, принц Вільям пройшов стажування у британських спецслужбах.

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