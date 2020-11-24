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Президентские выборы в США: Трамп анонсировал новый большой иск по результатах

Президентские выборы в США: Трамп анонсировал новый большой иск по результатах

Киев  •  УНН

 • 13151 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его штаб готовит новый иск, раскрывающий, по мнению действующего главы государства, мошенничество с голосами на выборах 3 ноября. Так Трамп во вторник прокомментировал проведенный изданием Politico опрос, согласно которому 79% сторонников республиканца считают, что “выборы были украдены”, пишет УНН.

“Они на 100% правы, но мы сражаемся очень усердно. Наш крупный иск, раскрывающий в мельчайших подробностях мошенничество с бюллетенями и другое, скоро будет подан. Сфальсифицированные выборы!”, — отметил президент США в Twitter.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Poll: 79 Percent of Trump Voters Believe ‘Election Was Stolen‘ https://t.co/PmMBmt05AI via @BreitbartNews They are 100% correct, but we are fighting hard. Our big lawsuit, which spells out in great detail all of the ballot fraud and more, will soon be filled. RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Справка: до 23 ноября власти штатов обязаны были подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны утвердить результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

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