Президентські вибори у США: Трамп анонсував новий великий позов щодо результатів

“Вони на 100% праві, але ми боремося дуже старанно. Наш великий позов, що розкриває в найдрібніших подробицях шахрайство з бюлетенями і інше, скоро буде поданий. Сфальсифіковані вибори!”, — зазначив президент США в Twitter.

Загальні вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно з оцінками провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден заручився підтримкою понад 270 вибірників, голоси яких необхідні йому для перемоги над Трампом в боротьбі за пост глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп, який балотується на другий термін, не визнав поразки і заявив про рішення звертатися до судів щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

Poll: 79 Percent of Trump Voters Believe ’Election Was Stolen’ https://t.co/PmMBmt05AI via @BreitbartNews They are 100% correct, but we are fighting hard. Our big lawsuit, which spells out in great detail all of the ballot fraud and more, will soon be filled. RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Довідка: до 23 листопада влади штатів зобов’язані були підрахувати бюлетені, надіслані поштою, в тому числі американцями, які перебували за межами країни. До 12 грудня мають затвердити результати голосування по кожному штату. 14 грудня мають проголосувати члени колегії вибірників. 6 січня 2021 року на спільному засіданні обох палат Конгресу повинні бути затверджені результати голосування колегії вибірників, а 20 січня пройде церемонія інавгурації обраного президента.