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Президентские выборы в США: штат Невада объявил перерыв в подсчете на сутки - между кандидатами 0,5% разницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Избирательная комиссия Невады объявила о перерыве в подсчете голосов до 9 утра 5 ноября (19:00 четверга по киевскому времени). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Избирательной комиссии штата Невада.

На момент перерыва посчитаны 86% голосов. Джо Байден имеет небольшое преимущество перед Дональдом Трампом, набрав 49,3% против 48,7% у действующего президента.

В комиссии пояснили, что уже подсчитали все голоса, поданные непосредственно на избирательных участках — как в основной день голосования, так и заранее — а также все голоса, отданные по почте до 2 ноября.

После перерыва будут подсчитаны голоса тех избирателей, которые проголосовали по почте и чьи бюллетени были доставлены в комиссию в день голосования или будут доставлены позднее.

На данный момент, по подсчетам CNN и NBC Байден обеспечивает себе 224 голоса выборщиков, Трамп — 213. Для итоговой победы нужны 270 голосов выборщиков. По подсчетам же The New York Times — 227 голосов у Байдена, 213 у Трампа.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:

All in person early votes
All in person Election Day votes
All mail ballots through Nov. 2

1/2

— Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

В Неваде (победа в этом штате гарантирует кандидату шесть голосов выборщиков), наряду с Висконсином (10), Мичиганом (16) и Пенсильванией (20), разрыв между кандидатами остается минимальным. Именно от исхода голосования в этих четырех штатах будет зависеть, кто одержит итоговую победу на выборах.

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