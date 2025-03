Президентские выборы в США: штат Невада объявил перерыв в подсчете на сутки - между кандидатами 0,5% разницы

На момент перерыва посчитаны 86% голосов. Джо Байден имеет небольшое преимущество перед Дональдом Трампом, набрав 49,3% против 48,7% у действующего президента.

В комиссии пояснили, что уже подсчитали все голоса, поданные непосредственно на избирательных участках — как в основной день голосования, так и заранее — а также все голоса, отданные по почте до 2 ноября.

После перерыва будут подсчитаны голоса тех избирателей, которые проголосовали по почте и чьи бюллетени были доставлены в комиссию в день голосования или будут доставлены позднее.

На данный момент, по подсчетам CNN и NBC Байден обеспечивает себе 224 голоса выборщиков, Трамп — 213. Для итоговой победы нужны 270 голосов выборщиков. По подсчетам же The New York Times — 227 голосов у Байдена, 213 у Трампа.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



1/2

— Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

В Неваде (победа в этом штате гарантирует кандидату шесть голосов выборщиков), наряду с Висконсином (10), Мичиганом (16) и Пенсильванией (20), разрыв между кандидатами остается минимальным. Именно от исхода голосования в этих четырех штатах будет зависеть, кто одержит итоговую победу на выборах.