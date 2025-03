Президентські вибори у США: штат Невада оголосив перерву у підрахунку на добу - між кандидатами 0,5% різниці

На момент перерви пораховані 86% голосів. Джо Байден має невелику перевагу перед Дональдом Трампом, набравши 49,3% проти 48,7% у чинного президента.

У комісії пояснили, що вже підрахували всі голоси, подані безпосередньо на виборчих дільницях — як в основний день голосування, так і заздалегідь — а також всі голоси, віддані поштою до 2 листопада.

Після перерви будуть підраховані голоси тих виборців, які проголосували поштою і чиї бюлетені були доставлені в комісію в день голосування або будуть доставлені пізніше.

На даний момент, за підрахунками CNN і NBC Байден забезпечує собі 224 голоси вибірників, Трамп — 213. Для підсумкової перемоги потрібні 270 голосів вибірників. За підрахунками ж The New York Times — 227 голосів у Байдена, 213 у Трампа.

У Неваді (перемога в цьому штаті гарантує кандидату шість голосів вибірників), поряд з Вісконсіном (10), Мічиганом (16) і Пенсільванією (20), розрив між кандидатами залишається мінімальним. Саме від результату голосування в цих чотирьох штатах буде залежати, хто здобуде підсумкову перемогу на виборах.