Президентські вибори у США: штат Невада оголосив перерву у підрахунку на добу - між кандидатами 0,5% різниці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Виборча комісія Невади оголосила про перерву в підрахунку голосів до 9 ранку 5 листопада (19:00 четверга за київським часом). Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Виборчої комісії штату Невада.
На момент перерви пораховані 86% голосів. Джо Байден має невелику перевагу перед Дональдом Трампом, набравши 49,3% проти 48,7% у чинного президента.
У комісії пояснили, що вже підрахували всі голоси, подані безпосередньо на виборчих дільницях — як в основний день голосування, так і заздалегідь — а також всі голоси, віддані поштою до 2 листопада.
Після перерви будуть підраховані голоси тих виборців, які проголосували поштою і чиї бюлетені були доставлені в комісію в день голосування або будуть доставлені пізніше.
На даний момент, за підрахунками CNN і NBC Байден забезпечує собі 224 голоси вибірників, Трамп — 213. Для підсумкової перемоги потрібні 270 голосів вибірників. За підрахунками ж The New York Times — 227 голосів у Байдена, 213 у Трампа.
That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:
All in person early votes
All in person Election Day votes
All mail ballots through Nov. 2
1/2
У Неваді (перемога в цьому штаті гарантує кандидату шість голосів вибірників), поряд з Вісконсіном (10), Мічиганом (16) і Пенсільванією (20), розрив між кандидатами залишається мінімальним. Саме від результату голосування в цих чотирьох штатах буде залежати, хто здобуде підсумкову перемогу на виборах.