Президент Украины поздравил Александра Усика с победой

Цитата

“Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА Александра Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и непременно победят!“– написал Президент.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, чем и подтвердил свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года и свой статус чемпиона мира.

Украинец победил по результатам 12-х раундов. Александр Усик раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.

Difficult, but so important and necessary VICTORY!

Defending the title of world champion is a symbol that all those who are of Cossack sort will not give up their own, they will fight for it and will definitely win!



Photo: MatchroomBoxing pic.twitter.com/oSgw0Ek2kK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2022