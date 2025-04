Президент України привітав Олександра Усика з перемогою

Цитата

“Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА Олександра Усика! Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!“ – написав Президент.

Нагадаємо

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа чим і підтвердив свої чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO, які Усик відібрав у Джошуа у вересні минулого року та свій статус чемпіона світу.

Українець переміг за результатами 12-х раундів. Олександр Усик роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.

Difficult, but so important and necessary VICTORY!

Defending the title of world champion is a symbol that all those who are of Cossack sort will not give up their own, they will fight for it and will definitely win!



Photo: MatchroomBoxing pic.twitter.com/oSgw0Ek2kK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2022