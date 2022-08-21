Президент України привітав Олександра Усика з перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з черговою перемогою. Допис з привітанням Глава держави опублікував у мікроблозі Twitter, передає УНН.
Цитата
“Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА Олександра Усика! Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!“ – написав Президент.
Нагадаємо
Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа чим і підтвердив свої чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO, які Усик відібрав у Джошуа у вересні минулого року та свій статус чемпіона світу.
Українець переміг за результатами 12-х раундів. Олександр Усик роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.
Difficult, but so important and necessary VICTORY!
Defending the title of world champion is a symbol that all those who are of Cossack sort will not give up their own, they will fight for it and will definitely win!
Photo: MatchroomBoxing pic.twitter.com/oSgw0Ek2kK