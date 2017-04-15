Президент реорганизовал СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко реорганизовал структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится в указе Президента № 109 от 14 апреля, который размещен на сайте президента, передает УНН.
Согласно документу, в структуре аппарата СНБО остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом м, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.
В то же время отменены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.
Созданные служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам национальной безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.