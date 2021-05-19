Президент МХП Эко Энерджи назвал формулу продовольственного, энергетического и экологического баланса

Основными направлениями обсуждений стали 120 дней президентства Джо Байдена, иностранные инвестиции в Украину, сотрудничество в секторах сельского хозяйства и энергетики, региональное экономическое развитие, инновации и стартапы и климатические изменения и бизнес.

Особенностью онлайн-конференции была возможность виртуально посетить выставочные залы, где ведущие американские и украинские компании и стартапы представили свои инновационные продукты.

“Показательно и важно, что после панельной дискуссии по сотрудничеству в агросекторе, где рассматривалась роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, состоялось обсуждение по биоэнергетике”, — отметили в МХП.

Участие в панельной дискуссии по биоэнергетике взял Президент МХП Эко Энерджи, Заместитель Председателя правления МХП Александр Домбровский, а также Председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, заместитель Председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко и Исполнительный директор Клиар Энерджи Сергей Савчук.

В начале своего выступления Домбровский отметил, что энергетическая политика государства, о которой много говорили на протяжении всей конференции, должна обеспечивать энергетическую независимость и безопасность страны. За годы независимости, Украина ежегодно тратит более 15 млрд долл США на импорт энергоресурсов и сопутствующих продуктов. Но, учитывая огромный аграрный потенциал страны, значительную часть импорта можно уменьшить за счет развития биоэнергетики и замещения возобновляемыми биоэнергетическими ресурсами.

И именно биоэнергетическая отрасль является синергетическим ключом для достижения баланса продовольственной, энергетической и экологической безопасности.

“Уже несколько лет компания МХП реализует модель циркулярной экономики в своих производственных процессах вертикальной интеграции. Важным элементом данной модели является биогазовые и биоэнергетические проекты. Комплекс „Биогаз Ладыжин“ является крупнейшим биогазовым комплексом Европы по переработке куриного помета в натуральные органические удобрения. Мощность первой очереди проекта составляет 12 МВт, к строительству готовится вторая очередь 12 МВт.

Сейчас холдинг МХП перешел в 2 этапа развития биогазового направления — инновационного сотрудничества с ведущими американскими и европейскими партнерами, направленной на биометанизацию „зеленого“ водорода и производства СО2 для собственных целей компании”, — рассказали в МХП.

Также Домбровский отметил новый американо-украинский проект.

“Важным шагом в вопросе инновационного сотрудничества для продовольственной, экологической и энергетической безопасности стало подписание Меморандума с американской компанией „Marquis Energy“. В рамках кооперации планируется построить наиболее эффективный углеродно-нейтральный завод по производству высокопротеиновых кормов, продовольственной углекислоты, масла и биоэтанола. Завод будет отвечать лучшим мировым стандартам по уровню энергоэффективности и GHG, а энергетические ресурсы будут исключительно возобновляемые.

Кроме того, важно, что в этом году Украина присоединилась к Глобальному биоэнергетическому партнерству через членство в этой организации Украинской платформы „Global 100% Renewable Energy Ukraine“, объединяющей крупнейшие отраслевые ассоциации и ведущих экспертов в области возобновляемой энергетики и зеленых технологий”, — отметили в МХП.

В завершение своего выступления Домбровский пригласил американских партнеров принять участие в инновационном сотрудничестве, что является ключом к энергетической, продовольственной и экологической безопасности и экономического процветания наших стран.