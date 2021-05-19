Президент МХП Эко Энерджи назвал формулу продовольственного, энергетического и экологического баланса

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 43385 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 88507 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 102890 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 270002 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 156048 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 427058 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 325987 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219062 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246825 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256456 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
61%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 25274 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49816 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34776 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 18469 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 13994 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 35046 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 50085 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 158216 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 270002 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 427058 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19185 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27671 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56898 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80430 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65036 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Президент МХП Эко Энерджи назвал формулу продовольственного, энергетического и экологического баланса

Киев • УНН

 • 31983 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. 11-13 мая состоялась американо-украинская конференция “Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups”. Это серия ежегодных конференций, организованных Американским фондом США-Украина (неправительственная организация, деятельность которой направлена на достижение демократии, свободной рыночной экономики, защиты прав человека в Украине), участие в которых принимают ведущие политические деятели и эксперты из обеих стран для содействия стратегическому партнерству между США и Украиной, сообщает МХП, передает УНН.

Президент МХП Эко Энерджи назвал формулу продовольственного, энергетического и экологического баланса

Основными направлениями обсуждений стали 120 дней президентства Джо Байдена, иностранные инвестиции в Украину, сотрудничество в секторах сельского хозяйства и энергетики, региональное экономическое развитие, инновации и стартапы и климатические изменения и бизнес.

Особенностью онлайн-конференции была возможность виртуально посетить выставочные залы, где ведущие американские и украинские компании и стартапы представили свои инновационные продукты.

“Показательно и важно, что после панельной дискуссии по сотрудничеству в агросекторе, где рассматривалась роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, состоялось обсуждение по биоэнергетике”, — отметили в МХП.

Участие в панельной дискуссии по биоэнергетике взял Президент МХП Эко Энерджи, Заместитель Председателя правления МХП Александр Домбровский, а также Председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, заместитель Председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко и Исполнительный директор Клиар Энерджи Сергей Савчук.

В начале своего выступления Домбровский отметил, что энергетическая политика государства, о которой много говорили на протяжении всей конференции, должна обеспечивать энергетическую независимость и безопасность страны. За годы независимости, Украина ежегодно тратит более 15 млрд долл США на импорт энергоресурсов и сопутствующих продуктов. Но, учитывая огромный аграрный потенциал страны, значительную часть импорта можно уменьшить за счет развития биоэнергетики и замещения возобновляемыми биоэнергетическими ресурсами.

И именно биоэнергетическая отрасль является синергетическим ключом для достижения баланса продовольственной, энергетической и экологической безопасности.

“Уже несколько лет компания МХП реализует модель циркулярной экономики в своих производственных процессах вертикальной интеграции. Важным элементом данной модели является биогазовые и биоэнергетические проекты. Комплекс „Биогаз Ладыжин“ является крупнейшим биогазовым комплексом Европы по переработке куриного помета в натуральные органические удобрения. Мощность первой очереди проекта составляет 12 МВт, к строительству готовится вторая очередь 12 МВт.

Сейчас холдинг МХП перешел в 2 этапа развития биогазового направления — инновационного сотрудничества с ведущими американскими и европейскими партнерами, направленной на биометанизацию „зеленого“ водорода и производства СО2 для собственных целей компании”, — рассказали в МХП.

Также Домбровский отметил новый американо-украинский проект.

“Важным шагом в вопросе инновационного сотрудничества для продовольственной, экологической и энергетической безопасности стало подписание Меморандума с американской компанией „Marquis Energy“. В рамках кооперации планируется построить наиболее эффективный углеродно-нейтральный завод по производству высокопротеиновых кормов, продовольственной углекислоты, масла и биоэтанола. Завод будет отвечать лучшим мировым стандартам по уровню энергоэффективности и GHG, а энергетические ресурсы будут исключительно возобновляемые.

Кроме того, важно, что в этом году Украина присоединилась к Глобальному биоэнергетическому партнерству через членство в этой организации Украинской платформы „Global 100% Renewable Energy Ukraine“, объединяющей крупнейшие отраслевые ассоциации и ведущих экспертов в области возобновляемой энергетики и зеленых технологий”, — отметили в МХП.

В завершение своего выступления Домбровский пригласил американских партнеров принять участие в инновационном сотрудничестве, что является ключом к энергетической, продовольственной и экологической безопасности и экономического процветания наших стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12