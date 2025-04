Президент МХП Эко Энерджи назвал формулу продовольственного, энергетического и экологического баланса

КИЕВ. 19 мая. УНН. 11-13 мая состоялась американо-украинская конференция “Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups”. Это серия ежегодных конференций, организованных Американским фондом США-Украина (неправительственная организация, деятельность которой направлена на достижение демократии, свободной рыночной экономики, защиты прав человека в Украине), участие в которых принимают ведущие политические деятели и эксперты из обеих стран для содействия стратегическому партнерству между США и Украиной, сообщает МХП, передает УНН.