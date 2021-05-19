Президент МХП Еко Енерджи назвав формулу продовольчого, енергетичного та екологічного балансу

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 19153 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 65203 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 149914 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 184894 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 166122 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 162603 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 111757 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88603 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 216493 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89675 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 41162 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 53909 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 62954 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 79736 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 17848 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 183782 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 216484 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 307329 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 471438 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 454840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 18242 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 42646 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47422 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47373 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47856 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Президент МХП Еко Енерджи назвав формулу продовольчого, енергетичного та екологічного балансу

Київ • УНН

 • 31983 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. 11-13 травня відбулася американсько-українська конференція “Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups”. Це серія щорічних конференцій, організованих Американським фондом США-Україна (неурядова установа, діяльність якої направлена на досягнення демократії, вільної ринкової економіки, захисту прав людини в Україні), участь в яких беруть провідні політичні діячі та експерти з обох країн задля сприяння стратегічному партнерству між США та Україною, повідомляє МХП, передає УНН.

Президент МХП Еко Енерджи назвав формулу продовольчого, енергетичного та екологічного балансу

Основними напрямами обговорень стали: 120 днів президентства Джо Байдена, іноземні інвестиції в Україну, співпраця в секторах сільського господарства та енергетики, регіональний економічний розвиток, інновації та стартапи і кліматичні зміни й бізнес.

Особливістю онлайн-конференції була можливість віртуально відвідати виставкові зали, де провідні американські та українські компанії та стартапи представили свої інноваційні продукти.

“Показово та важливо, що після панельної дискусії зі співпраці в агросекторі, де розглядалась роль України в забезпеченні глобальноі продовольчої безпеки, відбулось обговорення з біоенергетики”, — зазначили в МХП.

Участь в панельній дискусії з біоенергетики взяв Президент МХП Еко Енерджи, Заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський, а також Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, Заступник Голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко та Виконавчий директор Кліар Енерджи Сергій Савчук.

На початку свого виступу Домбровський наголосив на тому, що енергетична політика держави, про яку багато говорили протягом усієї конференції, має забезпечувати енергетичну незалежність та безпеку країни. За роки незалежності, Україна щорічно витрачає більше 15 млрд дол США на імпорт енергоресурсів та супутніх продуктів. Але, враховуючи величезний аграрний потенціал країни, значну частину імпорту можна зменшити за рахунок розвитку біоенергетики та заміщення відновлювальними біоенергетичними ресурсами.

І саме біоенергетична галузь є синергетичним ключем для досягнення балансу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки.

“Вже кілька років компанія МХП реалізовує модель циркулярної економіки в своїх виробничих процесах вертикальної інтеграції. Важливим елементом даної моделі є біогазові та біоенергетичні проекти. Комплекс „Біогаз Ладижин“ є найбільшим біогазовим комплексом Європи з переробки курячого посліду в натуральні органічні добрива. Потужність першої черги проекту складає 12 МВт, до будівництва готується друга черга 12 МВт.

Наразі холдинг МХП перейшов до 2 етапу розвитку біогазового напрямку — інноваційної співпраці з провідними американськими та європейськими партнерами, спрямованої на біометанізацію „зеленого“ водню та виробництва СО2 для власних цілей компанії”, — розповіли в МХП.

Також Домбровський відзначив новий американсько-український проект.

“Важливим кроком в питанні інноваційного співробітництва для продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки стало підписання Меморандуму з американською компанією „Marquis Energy“. В рамках кооперації планується побудувати найбільш ефективний вуглецево-нейтральний завод із виробництва високопротеїнових кормів, продовольчої вуглекислоти, олії та біоетанолу. Завод буде відповідати найкращим світовим стандартам за рівнем енергоефективності та GHG, а енергетичні ресурси будуть виключно відновлювані.

Окрім того, важливо, що цього року Україна приєдналася до Глобального біоенергетичного партнерства через членство в цій організації української платформи „Global 100% Renewable Energy Ukraine“, що об’єднує найбільші галузеві асоціації та провідних експертів в галузі відновлюваної енергетики та зелених технологій”, — наголосили в МХП.

На завершення свого виступу Домбровський запросив американських партнерів долучитися до інноваційної співпраці, що є ключем до енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки та економічного процвітання наших країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94