Президент МХП Еко Енерджи назвав формулу продовольчого, енергетичного та екологічного балансу

КИЇВ. 19 травня. УНН. 11-13 травня відбулася американсько-українська конференція “Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups”. Це серія щорічних конференцій, організованих Американським фондом США-Україна (неурядова установа, діяльність якої направлена на досягнення демократії, вільної ринкової економіки, захисту прав людини в Україні), участь в яких беруть провідні політичні діячі та експерти з обох країн задля сприяння стратегічному партнерству між США та Україною, повідомляє МХП, передає УНН.