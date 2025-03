Президент Гвинеи захвачен путчистами: объявлено о роспуске правительства - СМИ

Детали

Согласно информации источника, аэропорт столицы закрыт, международные рейсы приостановлены.

По данным Jeune Afrique, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновения с охраной президента Альфа Конде. По информации издания, группу возглавляет полковник Мамаду Думбуя, ранее служившиий во французском иностранном легионе.

Официальных подтверждений этого пока нет.

If this is a genuine picture from #Guinea, it would appear the coup has succeeded and a dishevelled President #AlphaConde is out of power... pic.twitter.com/lzKPtYEqtA

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) September 5, 2021

Incroyable vidéo d’Alpha Condé suite au coup d’Etat par les militaires #Guinee #Conakry pic.twitter.com/f77LL3n2JS

— Farah (@farah_elmne) September 5, 2021