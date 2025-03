Президент Гвінеї захоплений путчистами: оголошено про розпуск уряду - ЗМІ

Деталі

Згідно інформації джерела, аеропорт столиці закритий, міжнародні рейси призупинені.

За даними Jeune Afrique, за спробою путчу стоять представники групи сил спецпризначення, які вступили в зіткнення з охороною президента Альфа Конде. За інформацією видання, групу очолює полковник Мамаду Думбуя, який раніше служив у французькому іноземному легіоні.

Офіційних підтверджень цього поки немає.

If this is a genuine picture from #Guinea, it would appear the coup has succeeded and a dishevelled President #AlphaConde is out of power... pic.twitter.com/lzKPtYEqtA

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) September 5, 2021

Incroyable vidéo d’Alpha Condé suite au coup d’Etat par les militaires #Guinee #Conakry pic.twitter.com/f77LL3n2JS

— Farah (@farah_elmne) September 5, 2021