Премьер Латвии поручит найти механизм для прекращения торговли с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже подготовить решение о прекращении экспорта и импорта товаров с россией. Об этом глава правительства заявил после заседания Кабинета министров, сообщает Delfi, пишет УНН.

Кулбергс подчеркнул, что выступает против сохранения экономических связей с рф.

В то же время премьер отметил, что возможны исключения для отдельных отраслей, а любые решения должны согласовываться с Европейским Союзом, членом которого является Латвия.

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По словам Кулбергса, особого внимания требует фармацевтическая отрасль. Он пояснил, что компании не могут быстро переориентироваться на другие рынки из-за длительных процедур сертификации продукции.

Я знаю, что у них есть план, они сокращают объемы, но это нельзя сделать за один день