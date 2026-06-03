Премьер Латвии поручит найти механизм для прекращения торговли с Россией
Киев • УНН
Премьер Латвии поручил МИД разработать план прекращения экспорта и импорта из РФ. Исключения возможны для фармацевтики после согласования решений с Евросоюзом.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже подготовить решение о прекращении экспорта и импорта товаров с россией. Об этом глава правительства заявил после заседания Кабинета министров, сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Кулбергс подчеркнул, что выступает против сохранения экономических связей с рф.
Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию
В то же время премьер отметил, что возможны исключения для отдельных отраслей, а любые решения должны согласовываться с Европейским Союзом, членом которого является Латвия.
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По словам Кулбергса, особого внимания требует фармацевтическая отрасль. Он пояснил, что компании не могут быстро переориентироваться на другие рынки из-за длительных процедур сертификации продукции.
Я знаю, что у них есть план, они сокращают объемы, но это нельзя сделать за один день
Глава правительства также отметил, что фармацевтические предприятия обладают важными производственными мощностями и специализированными знаниями, которые могут быть полезны для оборонного сектора страны. По данным латвийской статистики, в первом квартале 2026 года Латвия экспортировала в россию товаров на 244,15 млн евро, а импортировала – на 10,51 млн евро.
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