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Премьер Латвии поручит найти механизм для прекращения торговли с Россией

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Премьер Латвии поручил МИД разработать план прекращения экспорта и импорта из РФ. Исключения возможны для фармацевтики после согласования решений с Евросоюзом.

Премьер Латвии поручит найти механизм для прекращения торговли с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже подготовить решение о прекращении экспорта и импорта товаров с россией. Об этом глава правительства заявил после заседания Кабинета министров, сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Кулбергс подчеркнул, что выступает против сохранения экономических связей с рф.

Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию

– заявил он.

В то же время премьер отметил, что возможны исключения для отдельных отраслей, а любые решения должны согласовываться с Европейским Союзом, членом которого является Латвия.

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По словам Кулбергса, особого внимания требует фармацевтическая отрасль. Он пояснил, что компании не могут быстро переориентироваться на другие рынки из-за длительных процедур сертификации продукции.

Я знаю, что у них есть план, они сокращают объемы, но это нельзя сделать за один день

– сказал премьер.

Глава правительства также отметил, что фармацевтические предприятия обладают важными производственными мощностями и специализированными знаниями, которые могут быть полезны для оборонного сектора страны. По данным латвийской статистики, в первом квартале 2026 года Латвия экспортировала в россию товаров на 244,15 млн евро, а импортировала – на 10,51 млн евро.

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Степан Гафтко

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