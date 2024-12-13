Правительство выделяет 1,1 млрд гривен на закупку беспилотников - Шмыгаль

Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд гривен, которые будут направлены непосредственно бригадам, на закупку беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

На этой неделе Президент дал Правительству поручение повысить прямое финансирование бригад для дополнительной закупки дронов. Сегодня это поручение будет выполнено. Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку беспилотников. Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд гривен, а за 11 месяцев такое прямое финансирование составило 27,2 млрд гривен, из которых на 8,8 млрд гривен было приобретено беспилотников, 3,9 млрд гривен - ушло на закупку другого вооружения и техники, 2,1 млрд гривен - на закупку автомобилей, 15 млрд - на средства РЭБ.

«Речь идет о первоочередных потребностях, которые бригады должны закрыть наиболее быстро и наиболее приоритетно. Одновременно за 10 месяцев этого года правительство потратило 229 млрд гривен на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для Сил безопасности и обороны.

Еще 226 млрд гривен за первые месяцы года было выделено на приобретение товаров для обеспечения потребностей ВСУ. Что касается прямого финансирования бригад, то Правительство приняло решение, что в следующем году оно будет не меньше, чем в этом. Это особенно важно для быстрой закупки дронов, которых в этом году планируем изготовить более 1,5 миллиона.

В следующем году на закупку дронов в госбюджете также выделено 100 млрд гривен», - добавил Шмыгаль.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в ближайшие дни на порядок увеличить финансирование для бригад.