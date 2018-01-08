Пожар в Trump Tower: пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Во время пожара в небоскребе Trump Tower пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал NBC, передает УНН.
По предварительной информации, пожар начался в системе отопления небоскреба. Возгорание было быстро локализтровано.
Напомним, в Нью-Йоркуe 58-этажном башни Трампа вспыхнул пожар.
Two people have been injured following an electrical fire at Trump Tower in Manhattan , says FDNY https://t.co/kOuKlk5ESo https://t.co/Zoj7aJmkvV- NBC News (@NBCNews) 8 января 2018