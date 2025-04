Пожар в Trump Tower: пострадали два человека

По предварительной информации, пожар начался в системе отопления небоскреба. Возгорание было быстро локализтровано.

Напомним, в Нью-Йоркуe 58-этажном башни Трампа вспыхнул пожар.





Two people have been injured following an electrical fire at Trump Tower in Manhattan , says FDNY https://t.co/kOuKlk5ESo https://t.co/Zoj7aJmkvV

- NBC News (@NBCNews) 8 января 2018