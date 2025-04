Пожежа у Trump Tower: постраждало дві людини

За попередньою інформацією, пожежа почалася в системі опалення хмарочоса. Загоряння було швидко локалізовано.

Нагадаємо, у Нью-Йоркуe 58-поверховій вежі Трампа спалахнула пожежа.





Two people have been injured following an electrical fire at Trump Tower in Manhattan, says FDNY https://t.co/kOuKlk5ESo https://t.co/Zoj7aJmkvV

— NBC News (@NBCNews) 8 січня 2018 р.