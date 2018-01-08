Пожежа у Trump Tower: постраждало дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Під час пожежі у хмарочосі Trump Tower постраждало двоє людей. Про це повідомляє телеканал NBC, передає УНН.
За попередньою інформацією, пожежа почалася в системі опалення хмарочоса. Загоряння було швидко локалізовано.
Нагадаємо, у Нью-Йоркуe 58-поверховій вежі Трампа спалахнула пожежа.
Two people have been injured following an electrical fire at Trump Tower in Manhattan, says FDNY https://t.co/kOuKlk5ESo https://t.co/Zoj7aJmkvV— NBC News (@NBCNews) 8 січня 2018 р.