Потребление электричества растет, непогода оставила без света жителей в одной из областей - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, непогода обесточила 5 населенных пунктов в одной из областей, украинцев призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 15:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Потребление

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 4 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 3,7% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина - повышение температуры в большинстве регионов и традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Вчера, 3 августа, суточный максимум потребления был вечером - на 5,2% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина - менее жаркая погода, чем неделю назад.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 15:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Непогода

Из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 5 населенных пунктов в одной из областей. Аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях выполняют ремонтные бригады облэнерго. Запитка всех абонентов ожидается до конца суток.