Споживання електрики зростає, негода залишила без світла жителів в одній з областей - Укренерго

$41.760.05
47.640.10
ukru
Ексклюзив
10:06 • 214 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 11873 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 26681 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
07:19 • 34165 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 41091 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 67108 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 258079 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 308361 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 155643 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 205763 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
43%
750мм
Популярнi новини
83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою4 серпня, 00:27 • 44886 перегляди
Російський БпЛА атакував молоду жінку в Херсоні4 серпня, 00:39 • 51682 перегляди
У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом4 серпня, 02:53 • 45373 перегляди
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto05:54 • 43769 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА06:42 • 40668 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 174164 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 258091 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 449379 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 258147 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 384096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марченко Сергій Михайлович
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Крим
Одеська область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 308379 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 123316 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 157966 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 168311 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 239292 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Forbes
Ґардіан

Споживання електрики зростає, негода залишила без світла жителів в одній з областей - Укренерго

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зростає через підвищення температури. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 15:00 до 22:00.

Споживання електрики зростає, негода залишила без світла жителів в одній з областей - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, негода знеструмила 5 населених пунктів в одній із областей, українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 серпня, станом на 9:30, воно було на  3,7% вищим,  ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина - підвищення температури у більшості регіонів і традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Вчора, 3 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 5,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - менш спекотна погода, ніж тиждень тому.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 22:00", - ідеться у повідомленні.

Негода

Через несприятливі метеоумови (гроза, пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 5 населених пунктів в одній із областей. Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях виконують ремонтні бригади обленерго. Заживлення всіх абонентів очікується до кінця доби.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Україна