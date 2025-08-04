Споживання електрики зростає, негода залишила без світла жителів в одній з областей - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, негода знеструмила 5 населених пунктів в одній із областей, українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 серпня, станом на 9:30, воно було на 3,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина - підвищення температури у більшості регіонів і традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Вчора, 3 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 5,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - менш спекотна погода, ніж тиждень тому.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 22:00", - ідеться у повідомленні.

Негода

Через несприятливі метеоумови (гроза, пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 5 населених пунктів в одній із областей. Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях виконують ремонтні бригади обленерго. Заживлення всіх абонентів очікується до кінця доби.