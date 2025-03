Посол США отреагировала на новую атаку дронами-камикадзе

Цитата

«Спасибо сегодня и каждый день украинским героям, которые защищают воздух от новых атак беспилотников, нацеленных на гражданскую инфраструктуру, и выдерживают сильные морозы, возобновляя поставки воды, света и тепла», - написала Бринк в Twitter.

Thankful toty and every day for Ukraine's heroic air defense and grid workers for protection against more drones targeting civilian infrastructure and weathering bitter cold to restore water, light, and heat.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 19, 2022

Дополнение

За ночь воздушные силы Украины уничтожили 30 из 35 дронов “Shahed”.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.