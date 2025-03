Посол США відреагувала на нову атаку дронами-камікадзе

Цитата

«Дякуємо сьогодні та щодня українським героям, які захищають повітря від нових атак безпілотників, націлених на цивільну інфраструктуру, та витримують люті морози, відновлюючи постачання води, світла та тепла», - написала Брінк у Twitter.

Thankful today and every day for Ukraine's heroic air defense and grid workers for protection against more drones targeting civilian infrastructure and weathering bitter cold to restore water, light, and heat.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 19, 2022

Доповнення

За ніч повітряні сили України знищили 30 із 35 дронів “Shahed”.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час.