Оккупанты попали в детскую площадку возле обычного дома в Николаеве. Известно о пяти раненых людях, три человека убиты этим ударом. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

Как сообщал УНН, в городе Николаев был слышен звук взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеской ракете на Николаевщине. Призвали жителей Николаева идти срочно в укрытие.

На Николаевщине и в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил о "прилёте" по жилому району.