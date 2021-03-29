Более 360 тысяч украинцев "встали" в очередь на вакцинацию от COVID-19

Цитата

“По состоянию на 17:00 28 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 362 895 человек. Больше всего записей в лист ожидания совершают люди в возрасте от 21 года до 39 лет. Меньше всего записей возрастной категории — это 80+”, — рассказал Кучер.

Детали

По его словам, больше всего записей в системе из Киева — 109 276.

Также он сообщил, что начиная с 24 марта Национальным контакт-центром Минздрава по вопросам противодействия и распространение COVID-19 осуществленно 270 записей на прививку людей в возрасте от 80 лет в лист ожидания.

Кроме того, Кучер рассказал, станет ли для человека, которые не записалась в лист ожидания прививки от COVID-19 ограничением для вакцинации при наступлении соответствующего этапа.

“То есть, если говорить простыми словами, если вы не записались или провакцинируют вас когда подойдет ваша очередь условно говоря и нужно будет делать какие-то дополнительные действия, отвечаю — нет. Это никоим образом не будет влиять и не будет никаким ограничениям, но я бы советовал для того, чтобы ускорить этот процесс быть в этом списке”, — пояснил Кучер.

Дополнение

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 53 155 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, привили 2018 человек.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.