Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже 53 тисячі. Найменше щеплюються на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 53 155 людей, найбільше - на Донеччині, найменше - на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 2 018 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".
Цитата:
"Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
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- Вінницька область – 10 щеплень;
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- Волинська область – 90 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 170 щеплень;
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- Донецька область – 260 щеплень;
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- Житомирська область – 70 щеплень;
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- Закарпатська область – 30 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 18 щеплень;
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- Київська область – 230 щеплень;
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- Кіровоградська область – 30 щеплень;
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- Луганська область – 170 щеплень;
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- Львівська область – 50 щеплень;
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- Миколаївська область – 80 щеплень;
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- Одеська область – 160 щеплень;
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- Полтавська область – 80 щеплень;
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- Сумська область – 50 щеплень;
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- Тернопільська область – 100 щеплень;
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- Харківська область – 60 щеплень;
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- Херсонська область – 100 щеплень;
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- Хмельницька область – 60 щеплень;
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- Чернівецька область –120 щеплень;
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- Чернігівська область – 80 щеплень.
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Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.