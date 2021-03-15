Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 53 тысячи. Меньше всего прививаются в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 53 155 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской. За минувшие сутки, в частности, привили 2018 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".
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"С начала кампании привито 53 155 человек, из них получили 1 дозу - 53 155 человек", - говорится в сообщении.
Детали
Так, 2018 человек привито против COVID-19 за сутки 14 марта 2021 года в Украине.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5044 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1006 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
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- Винницкая область - 10 прививок;
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- Волынская область - 90 прививок;
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- Днепропетровская область - 170 прививок;
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- Донецкая область - 260 прививок;
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- Житомирская область - 70 прививок;
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- Закарпатская область - 30 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 18 прививок;
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- Киевская область - 230 прививок;
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- Кировоградская область - 30 прививок;
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- Луганская область - 170 прививок;
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- Львовская область - 50 прививок;
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- Николаевская область - 80 прививок;
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- Одесская область - 160 прививок;
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- Полтавская область - 80 прививок;
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- Сумская область - 50 прививок;
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- Тернопольская область - 100 прививок;
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- Харьковская область - 60 прививок;
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- Херсонская область - 100 прививок;
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- Хмельницкая область - 60 прививок;
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- Черновицкая область -120 прививок;
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- Черниговская область - 80 прививок.
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Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.