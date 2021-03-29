Понад 360 тисяч українців "встали" в чергу на вакцинацію від COVID-19

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“Станом на 17:00 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалося 362 895 людей. Найбільше записів до листа очікування здійснюють люди віком від 21 року до 39 років. Найменше записів вікової категорії — це 80+”, — розповів Кучер.

Деталі

За його словами, найбільше записів в системі з міста Києва — 109 276.

Також він повідомив, що починаючи з 24 березня Національним контакт-центром МОЗ з питань протидії та поширення COVID-19 здійснено 270 записів на щеплення людей віком від 80 років до листа очікування.

Окрім того, Кучер розповів, чи стане для людини, яка не записалася в лист очікування щеплення від COVID-19 обмеженням для вакцинації при настанні відповідного етапу.

“Тобто, якщо говорити простими словами, якщо ви не записалися чи провакцинують вас коли підійде ваша черга умовно кажучи і чи потрібно буде робити якісь додаткові дії, відповідаю — ні. Це ніяким чином не буде впливати і не буде ніяким обмеженням, але я б радив для того, щоб пришвидшити цей процес бути в цьому списку”, — пояснив Кучер.

Доповнення

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 53 155 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 2 018 осіб.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.