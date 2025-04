Умерла мать известного шахматиста Гарри Каспарова

"С большим сожалением делюсь новостью о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой пример для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама!" - написал Каспаров.

Справка: Клара Каспарова была инженером, специалистом по автоматике и телемеханике, ученым секретарем в НИИ.

Гарри Каспаров стал 13-м чемпионом мира в 1985 году и удерживал это звание в течение 15 лет.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD

- Garry Kasparov (@ Kasparov63) December 25, 2020